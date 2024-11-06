تواصل التهنئات الدولية والإقليمية لترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية

تتواصل التهنئات الدولية والإقليمية للمرشح الجمهوري الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب بعد تصريحات عديدة لعدد من قادة الدول، في وقت يُنتظر فيه الإعلان الرسمي رغم اتجاه الأمور نحو فوز ترامب.

في هذا السياق، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "تهانينا لدونالد ترمب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية"، وقال: "آمل أن تتعزز العلاقات التركية الأميركية في هذه الفترة الجديدة، وأن تنتهي الأزمات العالمية وخاصة القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية".

وهنأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ترامب، مثنية على "التحالف الراسخ" بين روما وواشنطن.

من جانبه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "إنني أتقدم بخالص التهنئة لترامب ونتطلع للعمل سويا لإحلال السلام والحفاظ على الاستقرار الإقليمي".

وهنأ رئيس الوزراء الإسباني اليساري بيدرو سانشيز دونالد ترامب بعد إعلان الجمهوري فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتعهد العمل على "تعزيز الشراكة عبر الأطلسي".

وأضاف "سنعمل على علاقتنا الثنائية الاستراتيجية".