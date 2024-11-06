شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يهنئ عضواته بانضمامهن للمجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأصدق التهاني للزميلات عضوات مجلس أمناء التحالف بمناسبة انضمامهن للمجلس القومي للمرأة، وهنّ:



ليلى هاني محمد سالم، والدكتورة/ عهود محمد محمود إبراهيم وافي، والدكتورة/ زينة أشرف عز الدين توكل، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2024 الصادر في 4 نوفمبر 2024.

وأعرب التحالف عن فخره واعتزازه بانضمام عضواته المتميزات للمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا ثقته في قدرتهن على تمثيل المرأة المصرية خير تمثيل، والمساهمة في جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تمنى التحالف لهنّ كل التوفيق والسداد في مهامهن الجديدة، وأن يكنّ دائمًا عند حسن ظن القيادة السياسية بهنّ، وأن يسهمن في تحقيق المزيد من الإنجازات للمرأة المصرية.



انضمام عضوات مجلس الأمناء للمجلس القومى للمرأة 2



انضمام عضوات مجلس الأمناء للمجلس القومى للمرأة 1