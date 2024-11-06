افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن قرابة الثامنة والنصف صباحاً، غارة على بلدة جبشيت، أتبعها بعد خمس دقائق بأخرى على بلدة كفرصير. كما نفذ الطيران الاسرائيلي غارات على بلدات عيتيت ووادي جيلو.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بلدات عيتيت ووادي جيلو وجبشيت وكفرصير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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