الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الاثنين وحتى الساعة من صباح اليوم الأربعاء الواقع في ٦-١١-٢٠٢٤

محافظة جبل لبنان :

قضاء الشوف

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مشروعاً سكنياً في بلدة برجا مساء أمس، تم سحب جثامين ٣٠ شهيداً واشلاء متناثرة و٣ جرحى، ونقلهم الى مستشفيات سبلين الحكومي ومزبود الحكومي وصيدا الحكومي.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة بحثاً عن مفقودين.

محافظة الجنوب:

الشهابية

- سحب جريحين من تحت الأنقاض بالتعاون مع جهات اخرى ونقلهما الى مستشفى جبل عامل.

مثلث دير قانون النهر

- أخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين و مستودع جراء غارة إسرائيلية.

خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.