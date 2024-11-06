شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى بكفر الشيخ يحتفل بالعيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

احتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ بالعيد القومي للمحافظة، بمناسبة الذكرى الـ 68 لانتصار معركة البرلس البحرية، وذلك في احتفالية ثقافية وفنية مميزة أقيمت بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ.



وتضمن الاحتفال، الذي حضvه لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء، تقديم أوبريت غنائي بعنوان "ولادة يا كفر الشيخ"، تضمن لوحات فنية جسدت بطولات وتضحيات أبناء المحافظة في معركة البرلس، بالإضافة إلى فقرات فنية وثقافية متنوعة.



وفي ختام الاحتفالية، كرم التحالف الوطني أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، تقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.





3 احتفالية التحالف الوطنى بالعيد القومي لكفر الشيخ



احتفالية التحالف الوطنى بالعيد القومي لكفر الشيخ 2



احتفالية التحالف الوطنى بالعيد القومي لكفر الشيخ 1



احتفالية التحالف الوطنى بالعيد القومي لكفر الشيخ