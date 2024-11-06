شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: الدولة المصرية قوية ولديها شعب مستنير يدرك الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن هناك من يحاربون الدولة المصرية عن طريق نشر الأكاذيب والافتراءات وتلفيق التهم مستخدمة في ذلك الجهات والمنصات المعارضة ومحاولات التشكيك والتشويه فى الدولة المصرية لا يتوقف فى المنصات المعارضة التى لا تقتصر فقط على جماعة الإخوان الإرهابية لكن تمتد لشخصيات عامة دولية معارضة مقيمة في الخارج بالإضافة إلى المنصات المناهضة وبيوت الخبرة الأجنبية التى تسوق لغير الواقع الذى تعيشه الدولة المصرية وتعادى فيها.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال تصريحه لـ ”الخليج 365”، أن موقف الدولة المصرية مما يجرى هو تأكيد على بناء المناعة الوطنية للدولة المصرية ومحاولة النيل من إنجازات الدولة المصرية في هذا التوقيت فى إقليم مضطرب بكل ما فيه من حالة توتر عامة إلا أن الدولة المصرية تواجه التشكيك فى ما يجرى من إنجازات حقيقية وهى الدولة الوحيدة فى الإقليم التى تشهد حالة من الاستقرار فى هذا المستوى.

وأشار إلى أن أهم شيء نستطيع القيام به هو أن يكون هناك قدر كبير من الشفافية ونقل الحقائق للمواطن، بالإضافة إلى الرد على الشائعات في بدايتها كى لا تتمدد الشائعات مؤكدا أن الدولة المصرية قوية ولديها شعب مستنير يدرك الحقائق على الأرض.