النشرة: تحليق منطاد اسرائيلي فوق سهل البقاع بالتزامن مع تحليق مسيّرة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأنه "للمرة الاولى يحلق منطاد اسرائيلي بالتزامن مع تحليق مسيّرة فوق سهل البقاع متّجها شرقا فوق قرى السلسلة الشرقية لبعلبك".

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