شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: الاستعراض الدوري الشامل أهم آليات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد فوقى رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أهمية "الاستعراض الدوري الشامل" كأحد أهم آليات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان، لافتا الى أنه يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ومن ثم تقديم توصيات تدفع نحو تحسين الوضع الحقوقي بمفهومه الشامل.

وأضاف أحمد فوقي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاستعراض الدوري الشامل يمثل فرصة فريدة لمصر لتقييم حالة حقوق الإنسان على أرضها بموضوعية، ويعزز من التزامها بالمعايير الدولية من خلال تنفيذ توصيات المجتمع الدولي.

وأشار أحمد فوقى، إلى أن هذه الدورة تُتيح الفرصة لتبني إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز كرامة المواطن ويدعم العدالة والشفافية، لافتا إلى ترتيبات المؤسسة لعقد فعالية جانبية على هامش الجلسة لمشاركة جميع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني، وعرض أبرز التحديات التي تواجه الملف الحقوقي المصري، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.