شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندي: الحماية والرعاية الاجتماعية أولوية الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد للجميع حرصه اهتمامه بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وأنه يشعر بنبض الشارع المصرى والمواطن سيظل هو محور الأحداث فى خضم التحديات الجارية.

وأكد النائب عمرو هندي، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ومديرة صندوق النقد الدولى، وتأكيد الرئيس أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو، رسالة طمأنة للمواطنين بأن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشار النائب هندي، إلى أن الرئيس أكد أيضا على ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، وعلى الرغم من ذل الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار وخير دليل على ذلك أيضا تراجع حجم الدين الخارجى لأول مرة فى سابقة تاريخية، ففى الوقت الذى تشهد المنطقة توترات وصراع وعدم استقرار مصر تحقق استقرار غير مسبوق فى القطاعات المختلفة.

وأكد عضو النواب، أن هذا يعود لحجم المشروعات القومية التى تمت على أرض الواقع، والتحدي للقيادة السياسية لمعالجة المشاكل والأزمات جذريا، والتعامل مع الملفات الشائكة، واليوم الدولة المصرية وضعت قدمها بقوة ضمن الدولة التى تشهد انفراجة كبيرة واستقرار فى الاقتصاد المصرى، وأن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمزيد من الاستقرار والتقدم.