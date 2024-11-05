مسار معقد لإعلان نتائج الانتخابات الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

بمجرد الإعلان عن اغلاق مراكز الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات عبر الولايات المتحدة، لكنها عملية تختلف من ولاية إلى أخرى، وقد تستغرق أياماً، خصوصاً في حال حدوث نزاعات وطعون قانونية.

تضم الولايات المتحدة 6 مناطق زمنية، وبالتالي سيبدأ إغلاق مراكز الاقتراع من الساعة الـ 11 مساءً في ولايتَي إنديانا وكنتاكي، ويمتد حتى الساعة السادسة صباحاً في أقصى الغرب، في جزر ألوشيان في آلاسكا.

ولا تستطيع أي ولاية أن تباشر قبل غيرها بفرز بطاقات الاقتراع، لكن معظمها سمح لمسؤولي الاقتراع بإعدادها، أي التحقق من استيفائها الشروط، بهدف تسهيل عملية الفرز.

في المقابل، لا تسمح ولايات مثل بنسلفانيا وويسكنسن، وهما ولايتان رئيسيتان، بذلك قبل يوم التصويت. في غالبية الولايات، تمر بطاقات الاقتراع أولاً عبر ماسح ضوئي يعطي نتيجة أولية قبل إعادة فرز الأصوات يدوياً للتأكد من صحتها.

بعد ذلك، يصادق مسؤولو مراكز الاقتراع الذين يُنتخبون أو يُعيّنون وفقاً للقوانين، على النتيجة لتُحوَّل بعدها إلى سلطات المقاطعات والولايات والمسؤولين المحليين للأحزاب السياسية.

وإذا كانت نتيجة التصويت متقاربة، وهو السيناريو المرجّح للولايات السبع الرئيسة في هذه الانتخابات، سيكون من الضروري عد بطاقات الاقتراع مرة أو أكثر.

لا يمكن معرفة موعد إعلان النتيجة النهائية، ففي عام 2020، أعلنت وسائل الإعلام فوز جو بايدن على دونالد ترامب بعد أربعة أيام من التصويت، أما في عام 2016، فأُعلن فوز ترامب على هيلاري كلينتون في اليوم التالي لعملية التصويت، وفي عامَي 2008 و2012، أُعلن فوز باراك أوباما مساء يوم الانتخابات عندما واجه جون ماكين (2008) وميت رومني (2012).

لكن في عام 2000، لم يعرف اسم الفائز، وكان حينها جورج دبليو بوش، حتى 12 ديسمبر، بعد خمسة أسابيع على الانتخابات، وبعد عملية إعادة فرز طويلة وطعون متعددة في فلوريدا، إلى أن بتتها المحكمة العليا.

في عام 2020، ثم في انتخابات منتصف الولاية عام 2022، رفض مسؤولو التصويت في الكثير من المقاطعات المصادقة على النتائج، وهي خطوة ضرورية عادة ما تكون إجراء شكلياً قبل نشرها.