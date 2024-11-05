هآرتس: نتانياهو يدرس إقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار

اشارت صحيفة "هآرتس" الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يدرس إقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار، وذلك بعد اقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي السياق، لفتت القناة 12 الاسرائيلية الى ان غالانت قد يعلن استقالته من الكنيست والعمل السياسي بعد اقالته من الحكومة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية بان إقالة غالانت جاءت بعد خلاف بالائتلاف الحاكم على قانون تمويل المعاهد الدينية للحريديم.