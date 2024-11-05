شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد قدراتها المالية والنقدية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عمرو القماطى عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الكبيرة التى ينطوى عليها رفع وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر. قائلا إنه يؤكد ويعزز قدراتها المالية والنقدية واستقرار اقتصادها رغم الأزمات والتحديات.

ونوه القماطى فى تصريح له، بأن رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B يساهم فى تقليل مخاطر التمويل الخارجى، وطمأنة للجهات الدولية المُقرضة والمانحة والتى تلجأ الدولة المصرية للاقتراض منها، وخفض معدلات الفائدة المتزايدة والتى ترتفع كلما زادت مخاطر عدم القدرة على السداد. كما أن النظرة المستقبلية من وكالة "فيتش"، تتوقف على تحقق توقعها بأن تكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضى وكلها ايجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبنى الدولة المصرية خطة إصلاح اقتصادى استثنائية حقيقية، الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسى آتت ثمارها فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وتقليل المخاطر، علاوة على مواصلة سير الدولة فى دعم القطاعات الإنتاجية، وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام.

واختتم النائب عمرو القماطى، أن تقرير وكالة فيتش يعكس وجود قدرة مالية للاقتصاد المصرى على سداد مستحقات الديون السيادية المستحقة فى الفترة القادمة، وشهادة حقيقية بقوة الاقتصاد الوطنى المصرى فى مواجهة مختلف الأزمات.