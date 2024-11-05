شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ 130 عاما.. جبل فوجي في اليابان دون قمته الثلجية والان نبدء بالتفاصيل

جبل فوجي

الدمام - شريف احمد - لا يزال جبل فوجي، أيقونة اليابان الشهيرة والمعروف بتشكيل قمته الثلجية في هذا الوقت من العام، بدون ثلوج في نوفمبر للمرة الأولى منذ 130 عاما، وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة غير المعتادة التي شهدتها المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.ويشير المسؤولون في الأرصاد الجوية إلى أن عدم تساقط الثلوج هذا العام وحتى اليوم الثلاثاء على قمة جبل فوجي، الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، يعتبر الأول منذ بدء التسجيل، حيث تجاوزت الرقم القياسي السابق الذي سجل في 26 أكتوبر 2016.يشار إلى أنه عادة ما يبدأ تساقط الثلوج على قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3776 مترا في الثاني من أكتوبر من كل عام، وذلك بعد شهر تقريبا من انتهاء موسم التنزه الصيفي هناك.وفي العام الماضي، سقطت الثلوج على قمة الجبل في الخامس من أكتوبر، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.