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"مهما استغرق الأمر".. ترامب يدعو أنصاره للتصويت رغم طول الطوابير

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د ب أ- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا المرشح الجمهوري دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنصاره إلى الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن طول الطوابير أمام مراكز الاقتراع، مع استمرار عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وكتب ترامب على موقع "إكس": "الحماس للتصويت في أقصى درجاته، هذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة! أريدكم أن تدلوا بأصواتكم مهما استغرق الأمر. ابقوا في الطابور".
وتابع يقول: "الديمقراطيون المتطرفون يريدون منكم أن تحزموا امتعتكم وتذهبوا إلى منازلكم".
كما دعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المواطنين إلى التصويت، وقالت على موقع "إكس": "اليوم هو فرصتكم الأخيرة للتأثير في هذه الانتخابات".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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