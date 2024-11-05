شكرا لقرائتكم خبر عن "مهما استغرق الأمر".. ترامب يدعو أنصاره للتصويت رغم طول الطوابير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المرشح الجمهوري دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنصاره إلى الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن طول الطوابير أمام مراكز الاقتراع، مع استمرار عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب على موقع "إكس": "الحماس للتصويت في أقصى درجاته، هذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة! أريدكم أن تدلوا بأصواتكم مهما استغرق الأمر. ابقوا في الطابور".

وتابع يقول: "الديمقراطيون المتطرفون يريدون منكم أن تحزموا امتعتكم وتذهبوا إلى منازلكم".

كما دعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المواطنين إلى التصويت، وقالت على موقع "إكس": "اليوم هو فرصتكم الأخيرة للتأثير في هذه الانتخابات".