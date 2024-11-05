أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بأنّ "مدرسة مار شربل في الجية تعرّضت لأضرار مادّيّة، بسبب الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت المنطقة". وذكرت معلومات "النشرة"، أنّ "المدرسة المذكروة كانت قد فتحت أبوابها أمام صفوف الرّوضة الثّالثة حضوريًّا، لكن الدّوام كان حتّى السّاعة 12 ظهرًا، أي أنّ التّلاميذ لم يكونوا متواجدين في المدرسة أثناء الغارة"، مشيرةً إلى أنّ "العناية الإلهيّة حالت دون وقوع كارثة، لأنّه كان مقرّرًا أن يكون الدّوام المدرسي يوم غد كاملًا، أي حتّى السّاعة 1:40 من بعد الظّهر". ولفتت إلى أنّ "من المرجّح العودة إلى تعليق التّعليم الحضوري في المدرسة بعد ما حصل اليوم، إلّا أنّه لم يصدر بعد قرار رسمي عن الإدارة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تضرر مدرسة مار شربل في الجية بسبب الغارة والعناية الإلهية حالت دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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