بلينكن بحث في اتصال مع رئيس وزراء العراق الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل في لبنان

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى ان "الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجهود الجارية لإنهاء الحرب في غزة، والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل في لبنان".

واكدت الخارجية ان "بلينكن شدد على أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي، واكد على ضرورة أن يسيطر العراق على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات من أراضيه".

ودعا بلينكن الحكومة العراقية إلى حماية الموظفين الأميركيين من الهجمات التي تشن من العراق.