شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش خطتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت لجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعات وحداتها، لمناقشة مهام عملها والخطة التنفيذية لعملها فى الفترة القادمة، ومسارات العمل والأنشطة المختلفة للوحدات.

وعقدت اللجنة ثمانية اجتماعات لأعضاء وحدات (التعليم والبحث العلمى - التضامن الإجتماعى - الشئون الصحية والسكان - الإدارة المحلية - الهوية والثقافة - الشئون الدينية والأوقاف -القوى العاملة - الشباب والرياضة).

واتفق الأعضاء على آليات العمل والخطة التنفيذية، فى ضوء استراتيجية التنسيقية الجديدة، ووضعوا تصور للمرحلة المقبلة على المستويات التنفيذية والميدانية والتشريعية بما يحقق أهداف التنسيقية، كعقد اللقاءات الرسمية، والزيارات الميدانية، وبروتوكولات وشراكات، ورش عمل وندوات، وحملات توعوية، وحوارات مجتمعية لتغطية كافة الجوانب المتعلقة بعمل وحدات لجنة التنمية البشرية، مما يساعد فى الخروج بتوصيات تحقق كافة الأهداف.