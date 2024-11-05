شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النائب سمير أبو شامة للقطاع الطبى بعد إصابته بالإغماء خلال الجلسة العامة للنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت الإسعاف، النائب سمير أبو شامة للقطاع الطبي بمجلس النواب، بعد إصابته بالإغماء أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، والتي ناقشت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وسقط النائب سمير أبو شامة بالإغماء أثناء مناقشات مجلس النواب وهو ما دفع المجلس لوقف المناقشات وتم حمل النائب خارج القاعة، وقد دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأطباء بالمجلس من أجل الاطمئنان علي النائب المغشي عليه.

وتم إسعاف النائب سمير أبو شامة بالقطاع الطبي بمجلس النواب، وحصل علي الإجراءات الطبية اللازمة، وتم الاطمئنان عليه.