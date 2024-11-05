شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية على مدار يومين فى سوهاج لدعم الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة مرسال الخيرية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى قافلة طبية على مدار يومين بقرية كوم دار بمحافظة سوهاج وذلك فى إطار مبادرة إيد واحدة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.



وقالت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال أن هذه القافلة المجانية تأتى فى إطار حرص المؤسسة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية لائقة ودعم المواطنين صحيًا فى المحافظات مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز دورها المجتمعى ليشمل جميع المواطنين فى المناطق التى تحتاج دعم سواء صحى أو اجتماعي

بدوره.

قال منسق القافلة بمؤسسة مرسال إبراهيم عبداللاه، إن القافلة الطبية فى سوهاج استفاد منها 445 مواطنا، وشملت تخصصات (نساء - جلدية - الباطنة- عظام - أطفال - رمد- سمعيات- معمل تحاليل)، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 950 كشفًا على المرضى على مدار يومين.



وأشار منسق القافلة، إلى أنه سيتم توفير الأدوية ومتابعة الحالات التى تحتاج نظارات أو عمليات، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى جاهدة إلى إطلاق المزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات هذه القوافل الطبية.



يأتى تنظيم القافلة الطبية بمحافظة سوهاج فى إطار التعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى من خلال مبادرة "إيد واحدة" لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وهو استكمال للتعاون المستمر بين مؤسسة مرسال والتحالف الوطنى والذى ساهم فى الوصول إلى مناطق أبعد لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المؤسسة.