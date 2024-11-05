شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب": استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة مستمرة وممتدة فى الجلسات القادمة من حيث المبدأ.

وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن الحوار والمناقشات مستمرة فى الجلسات القادمة، على أن تستكمل مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ فى الجلسات القادمة.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أشار إلى أن الفرصة مستمرة لجميع النواب فى ابداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب، مؤكدا أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك فى بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلوا الشعب المصرى.

وتابع رئيس "النواب" مطمئنا جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة، مضيفا أن هذه هى المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية فى تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلًا عن قيامه فى وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.مؤكدا على استمرار المجلس فى تلقى جميع المقترحات والتعديلات مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستورى السليم للحوار المجتمعى.