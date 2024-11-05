افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن ذوي مواطنة سبعينية من بلدة الضهيرة الفوقا، أفادوا انه منذ اكثر من خمس ساعات فقد معها الاتصال بعد دخولهم إلى البلدة صباح اليوم"ز

كانت هذه تفاصيل خبر فقدان الاتصال مع مواطنة سبعينية في بلدة الضهيرة الفوقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.