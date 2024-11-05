إعلام إسرائيلي: تمديد اعتقال المشتبه به الرئيسي بقضية تسريب الوثائق بديوان نتانياهو حتى الأحد

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بـ"تمديد اعتقال المشتبه فيه الرّئيسي بقضيّة تسريب الوثائق في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حتّى يوم الأحد المقبل".

وكانت قد أشارت محكمة إسرائيليّة في مدينة ريشون لتسيون السّاحليّة الأحد، إلى أنّ المتحدّث السّابق باسم نتانياهو، اليعازر فلدشتاين، أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنيّة، للاشتباه بتسريبه وثائق سرّيّة للصّحافة بدون تصريح، قد تكون أضرّت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة.

وكان قد فتح جهاز الاستخبارات الدّاخليّة "الشين بيت" والجيش تحقيقًا بالتّسريبات في أيلول الماضي، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانيّة تقريرَين استنادا إلى وثائق عسكريّة سرّيّة.

وزعم أحد التّقريرين الكشف عن وثيقة تُظهر أنّ زعيم "حماس" يحيى السنوار، الّذي قتلته إسرائيل لاحقًا، والأسرى في غزّة، سيتمّ تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.

أمّا التّقرير الثّاني فكان مبنيًّا على ما قيل إنّه مذكّرة داخليّة من قيادة "حماس"، بشأن استراتيجيّة السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وتبيّن أنّ الوثيقة الأولى المسربّة مزوّرة، فيما المذكّرة الدّاخليّة صاغها في الواقع ناشطون في "حماس" لا يتولّون مناصب عالية، بحسب تقارير صحافيّة إسرائيليّة.