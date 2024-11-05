سي إن إن عن مستشار لترامب: السباق الرئاسي متقارب وترامب سيفوز إذا أدلى مؤيدون بأصواتهم بكثافة

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مستشار للرئيس الاميركي السابق المرشح الرئاسي دونالد ترامب، تأكيده ان "السباق الرئاسي متقارب وترمب سيفوز إذا أدلى مؤيدون بأصواتهم بكثافة".

وأضاف :"نعتقد أن هذه الانتخابات هي أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري".