نقلت شبكة "سي إن إن" عن مستشار للرئيس الاميركي السابق المرشح الرئاسي دونالد ترامب، تأكيده ان "السباق الرئاسي متقارب وترمب سيفوز إذا أدلى مؤيدون بأصواتهم بكثافة".
وأضاف :"نعتقد أن هذه الانتخابات هي أصعب انتخابات يخوضها المرشح الجمهوري".
كانت هذه تفاصيل خبر سي إن إن عن مستشار لترامب: السباق الرئاسي متقارب وترامب سيفوز إذا أدلى مؤيدون بأصواتهم بكثافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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