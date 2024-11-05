"الخليج 365" تنشر قائمة حكومة الظل المحافظة البريطانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت زعيمة حزب المحافظين البريطاني المعارض كيمي بادينوك قائمة حكومة الظل، اليوم الثلاثاء، مؤكدة إنه اعتمدت في تشكيلها على مواهب الأشخاص من مختلف أنحاء حزب المحافظين.

وقالت بادينوك إن هذا "يعتمد على الجدارة وبخبرة واسعة ومنظور واسع، كما وعدت خلال حملة نتاخاب قيادة حزب المحافظين".

وأكدت بادينوك وعي رابع سيدة تتزعم حزب المحافظين البريطاني: "لن يتم حل مشاكل حزبنا إلا من خلال جهد جماعي، وأنا على ثقة من أن وزراء حكومتي في حكومة الظل سيقدمون معارضة فعالة بينما نسعى إلى استعادة ثقة الجمهور".

وقالت: "سنبدأ الآن العمل على محاسبة حزب العمال وإعادة بناء حزبنا على أساس المبادئ والقيم المحافظة. بدأت الآن عملية تجديد حزبنا العظيم".

قائمة وزراء الظل

وفي الآتي القائمة الكاملة لحكومة الظل البريطانية المعارضة:

وزير الخزانة - ميل سترايد

وزيرة الخارجية - دام بريتي باتيل

وزير الداخلية - كريس فيلب

وزير دوقية لانكستر ووزيرة الظل لأيرلندا الشمالية الظل - أليكس بورغارت

وزير الدفاع - جيمس كارتليدج

وزير العدل - روبرت جينريك

وزيرة التعليم - لورا تروت

وزيرة الصحة - إد أرغار

وزير التسوية - كيفن هولينراك

وزيرة البيئة - فيكتوريا أتكينز

وزير الأعمال - أندرو جريفيث

وزيرة الطاقة - كلير كوتينهو

وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية - هيلين واتلي

وزير النقل - غاريث بيكون

وزير الثقافة - ستيوارت أندرو

وزير العلوم - آلان ماك

وزير ا شؤون اسكتلندا - أندرو بوي

وزيرة شؤون ويلز - ميمز ديفيز

كما تم تعيين ريبيكا هاريس رئيسة للسلوك في مجلس العموم، وجيسي نورمان زعيما للمحافظين في مجلس العموم واللورد ترو زعيما للمحافظين في مجلس اللوردات ونايجل هدليستون واللورد جونسون رئيسان مشاركان لحزب المحافظين.