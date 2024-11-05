شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلي ينظم حملة شاملة فى دمنهور لخدمة 500 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضمن حملة "إيد واحدة"، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بمحافظة البحيرة بتنظيم حملة شاملة بمقر نادي الكهرباء في دمنهور.



شملت الحملة نشاطات غذائية وثقافية وطبية، استهدفت خدمة أهالي المنطقة وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وقد تضمن النشاط توزيع وجبات غذائية جاهزة بعدد أفراد الأسرة، استفاد منها 2500 فرد موزعين على 500 أسرة.



كما أقيمت ندوة توعوية حضرها نحو 300 شخص، بهدف نشر التوعية حول الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، وأهمية الكشف المبكر عن الأورام، خاصة سرطان الثدي والقولون.

بجانب ذلك، أطلقت المؤسسة قافلة طبية مجانية للفحوصات والتحاليل الطبية، مع تحويل الحالات التي تتطلب متابعة للمستشفيات مجاناً، مما يعزز سبل الرعاية الصحية والوقاية لدى المجتمع.

