شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لـ"الأعضاء": ما يحدث فى قانون الإجراءات الجنائية سابقة برلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كلمة للنواب خلال الجلسة العامة اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن ما يحدث من مناقشات ثرية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية هى سابقة برلمانية لم تحدث فى تاريخ البرلمان المصري.

وقال جبالى: "أقولها بصوت عالى طبقا لممارسات البرلمانية فى تاريخ البرلمان المصرى أن تمثل جميع الفئات فضلا عن أننى دعوت جميع رؤساء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمحامين والهيئات البرلمانية وكان الجميع ممثلا داخل اللجنة الفرعية من غير النواب منهم النقيب عبد الحليم علام نقيب المحامين الذى يحضر الجلسات العامة لمجلس النواب، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات".

وتابع: "قلت فى بيان عرض مشروع القانون سوف نتلقى جميع المقترحات، فهل بعد ذلك قول ونحن مستمرين فى تلقى جميع المقترحات من المواطنين والجهات وانتم كنواب تعرضونها بالنيابة عن المواطنين ونفسح المجال من حيث المبدأ فى مناقشات مشروع القانون، وسوف يستمر المناقشات من حيث المبدأ.

وتابع: "أطمئن كل من طالب بعودة القانون للحوار المجتمعى، ما يحدث فى المناقشات يعد حوارا مجتمعيا وفقا لدستور مصر الذى يمثل الإرادة الشعبية".