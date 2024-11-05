شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف ولابد من ضم الاقتصاد غير الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مطالبا بتحقيق بالعدالة الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التى يعانى منها الممول، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

كما طالب النائب علاء عابد، بضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مؤكدا أن العاملين الاقتصاد الغير رسمى ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالى لابد من إيجاد حل.

وقال عابد، إن التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف ونحن من البلاد التى تعانى من أكبر نسبة تهرب ضريبى ولابد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.

وثمن النائب علاء عابد، حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.