شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد القناوى: المنتدى الحضرى منصة لتعزيز التعاون نحو مدن مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، عن سعادته بمشاركته بالنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضرى العالمى المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأكد "القناوي" على هامش مشاركته، أن المنتدى يُعد منصة هامة تجمع الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا التنمية الحضرية المستدامة وتبادل الأفكار والخبرات.

وتابع حديثه قائلًا: "آمل أن يكون هذا المنتدى حافزًا لتعزيز التعاون بين الدول والشركاء من أجل إيجاد حلول متكاملة وعملية للتحديات الحضرية الحالية، وأن يسهم المنتدى في دعم جهود مصر وإبرازها كدولة رائدة في مجالات التنمية الحضرية والتطوير المستدام".