شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب يطالب وزارة المالية بتقديم حافز للممولين الملتزمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بعرض وزير المالية أحمد كجوك لبيان وزارته وما تضمنه من 20 إجراء للنظام الضريبي الجديد بهدف التيسير على الشركات الصغيرة.

وأشار فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، أن الإصلاحات التى تعتمدها الوزارة لابد وأن يكون لها مردود سريع ومواعيد محددة.

وأضاف محسب، المنازعات الضريبية فى ظل وزارة جديدة وتغييرات فى مصلحة الضرائب إلى التعامل بوسائل تكنولوجية حديثة تعتمد على معايير ربط ضريبى موحد، وعلى الوزير أن يتقدم بتعديل تشريعى متكامل مرة واحدة لأن التعدد حتى لو كان بالإيجاب يفقد المستهدف منه.

وأوضح، أن الممولين مروا بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف عالمية وتحديات كبيرة ولابد من وضع ذلك فى عين الإعتبار، مطالبا الحكومة بدراسة تقديم حافز الملتزمين فى سداد الضريبة ولو بمنحه شهادة تقدير.