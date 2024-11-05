وكالة الفضاء الروسية أطلقت 55 قمرا اصطناعيا اثنان منها إيرانيان

أعلنت وكالة الفضاء الروسية أنها وضعت 55 قمرا اصطناعيا في المدار خلال ليل الاثنين الثلاثاء بينها قمران إيرانيان صنعتهما شركة خاصة، وذلك في سياق تعزيز العلاقات بين موسكو وطهران.

وأقلع صاروخ سويوز يحمل "قمرين اصطناعيين جيوفيزيائيين شمسيين من نوع Ionosfera-M و53 قمرا اصطناعيا صغيرا روسيا وأجنبيا" في الساعة 2:18 صباحاً بتوقيت موسكو (23:18 ت غ) من قاعدة فوستوشني الفضائية في أقصى الشرق الروسي، وفق بيان أصدرته الوكالة روسكوزموس.

وقالت الوكالة إن "الإطلاق المتزامن القياسي" تم "بنجاح" وشمل 51 قمرا روسيا و"قمرين اصطناعيين إيرانيين صغيرين"، وقمر روسي صيني وآخر روسي زيمبابوي.

سُمي القمران الاصطناعيان الإيرانيان الكوثر والهدهد، وفق السفارة الإيرانية في موسكو التي رحبت بما اعتبرته "خطوة أولى حازمة وحاسمة ... نحو دخول القطاع الخاص في الجمهورية الإسلامية مجال الفضاء".

وسيتم استخدام القمرين في قطاعات الزراعة والنقل والبيئة ورسم الخرائط، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة أوميدفازا المصنعة لهما.

وضعت صواريخ سويوز الكثير من الأقمار الاصطناعية الإيرانية في المدار خلال العام الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها أقمارا تابعة للقطاع الخاص الإيراني.

وتؤكد سلطات إيران أن أنشطتها الجوية سلمية وتتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.