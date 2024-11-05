مؤشر الدولار يتراجع والذهب يصعد ترقبًا للانتخابات الأميركية

تراجع مؤشر الدولار في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، فيما صعدت أسعار عقود الذهب الفورية في وقت تترقب الأسواق العالمية مجريات الانتخابات الأميركية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

وتفتح صناديق الاقتراع خلال وقت لاحق اليوم، رسميا، أمام الناخبين في الولايات المتحدة، فيما انتهت خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، فترة الاقتراع المبكر لقطاعات معينة من المجتمع.

وبحلول الساعة (09:05 ت.غ)، تراجع مؤشر الدولار الأميركي أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.12 بالمئة إلى 103.66 نقطة.

في المقابل، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب 0.2 بالمئة أو 6.5 دولارات إلى 2743 دولارا للأونصة، بحسب بيانات منصة investing المتتبعة لأسعار السلع العالمية.

ويقول محللو وول ستريت، إن فرضية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب سترفع مؤشر الدولار، لأنها ستزيد المخاطر الجيوسياسية والتجارية بين الولايات المتحدة والشركاء التجاريين الخارجين، بصدارة الصين والاتحاد الأوروبي.