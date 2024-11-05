كشف "حزب الله" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 8:00 من صباح اليوم الثّلثاء، تجمّعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة؛ بصليةٍ من الصّواريخ النّوعيّة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "في إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 7:00 من صباح اليوم أيضًا، مصنع المواد المتفجّرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا، بصلية من الصّواريخ النّوعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات العدو بموقع الرمثا ومصنع مواد متفجرة في الخضيرة جنوب حيفا بصواريخ نوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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