"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لقوات العدو بموقع الرمثا ومصنع مواد متفجرة في الخضيرة جنوب حيفا بصواريخ نوعية

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلاميّة عند السّاعة 8:00 من صباح اليوم الثّلثاء، تجمّعًا لقوّات ‏جيش العدو الإسرائيلي في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة؛ بصليةٍ من الصّواريخ النّوعيّة".‏

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "في إطار سلسلة عمليّات "خيبر"، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏الإسلاميّة عند ‏السّاعة 7:00 من صباح اليوم أيضًا، مصنع المواد المتفجّرة في الخضيرة جنوب مدينة حيفا، ‏بصلية من الصّواريخ النّوعيّة".