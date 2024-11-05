افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، عن أن "الطيران المسير الاسرائيلي نفذ غارة مستهدفا سيارة بثلاثة صواريخ بعدم اخطاها الاول والثاني على طريق طليا حورتعلا، ما ادى الى احتراقها ولم يعرف بعد مصير السائق".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت سيارة بثلاثة صواريخ على طريق طليا حورتعلا ما ادى الى احتراقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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