الارصاد الجوية: الطقس يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم غد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية".

واشارت الى أن "تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق مصر عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستقر الطقس تدريجيا، مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم غد الأربعاء لتصبح فوق معدلاتها الموسمية مع أجواء باردة خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأجواء باردة ليلا"، مشيرة الى أن "الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية".

واوضحت ان "طقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتبارا من بعد الظهر"، مضيفة أن "طقس الجمعة غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر".