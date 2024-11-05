شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبى يشارك فى الجلسة العامة للنواب والان مع تفاصيل الخبر

حضر المبعوث الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، برفقة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "يحضر معنا فى جلسة المجلس اليوم بصحبة النائب طارق رضوان بشرفات المجلس المبعوث الخاص لحقوق للإنسان للاتحاد الأوروبى، باسمكم جميعا واسمى أرحب بهم فى مجلس النواب".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.