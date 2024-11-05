شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"الشيوخ": كلمة الرئيس السيسى بالمنتدى الحضرى العالمى تستهدف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، سلطت الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين التطور العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن هذه الاستضافة تعكس المكانة الإقليمية والدولية المتنامية لمصر وقدرتها على قيادة المناقشات العالمية حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعد أكبر تجمع عالمي يهتم بشؤون المدن والتنمية المستدامة، يمثل فرصة هامة لمصر لتعزيز التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب في مواجهة التحديات الحضرية.

وأكد عضو صحة الشيوخ، أن استضافة مصر للمنتدى تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية متوازنة وشاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين في جميع المناطق، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، مع مراعاة الاستدامة البيئية.

وشدد النائب علي مهران، على أن المنتدى سيكون منصة مهمة لعرض الإنجازات المصرية في هذا المجال، خاصة مشروعات تطوير العشوائيات والمدن الجديدة.

واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد أن استضافة المنتدى الحضري العالمي في مصر تعزز من مكانة الدولة كقوة مؤثرة في رسم مستقبل المدن وتحقيق التنمية المستدامة.