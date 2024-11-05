شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: حققنا 90 مليار جنيه فائضا أوليا.. وفقدنا 90% من إيراد قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع المالية من خلال سياسات مالية تؤثر في كل الأمور، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل علي تحسين الانضباط المالي وتحسينه بقوة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وأشار كجوك، إلي أن الوزارة تعمل علي حفظ ما تم تحسينه بقوة، مشيرا إلي أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس المالية شركاء في عملية الإصلاح التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا أنه خلال الفترة المالية وزارة المالية وكل مصالحها تعمل علي ضمان تحقيق الانضباط المالي ونلتزم بها رغم كل الطموحات الكبيرة فيه".

وقال، خلال الربع الأولي حققنا فائضا أوليا 90 مليار جنيه وهذا الرقم لم نشهد م منذ سنوات وهذا يدل أن النشاط الاقتصادي يأتي بإيرادات والأرقام تؤكد ذلك، رغم أننا فقدنا 90% من إيرادات قناة السويس نظرا للأوضاع الجيوسياسية".