سليم عون: نريد وقفاً لإطلاق النار ولكن ليس بعقلية الإستسلام أي بعيداً عن شروط تمس بالسيادة

أكد النائب سليم عون في حديث لقناة "الجديد"، أننا "نريد وقفاً لإطلاق النار، ولكن ليس بعقلية الإستسلام أي بعيداً عن شروط تمس بالسيادة أو الحقوق أو تؤثر على القدرة الدفاعية في المستقبل".

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