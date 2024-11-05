ميقاتي عرض مع البزري سبل مساعدة النازحين في صيدا والتقى شيباني ووفد اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا من الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برئاسة الامين العام في الجمعية جاغان تشاباغين، وعضوية مدير مكتب الامين العام كريستوفر راسي، المدير الاقليمي للاتحاد حسام الشرقاوي، مدير الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي.

وقال الزغبي بعد اللقاء: "ان رئيس الاتحاد الدولي الصليب الأحمر والهلال الأحمر موجود هنا اليوم في زيارة دعم للحكومة اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني والشعب اللبناني".

من ناحيته قال تشاباغين: "أنا هنا في زيارة إلى لبنان بدافع إنساني بحت ولقد أنهيت للتو اجتماعًا مع رئيس الوزراء حيث أتيحت لي الفرصة لسماع بعض المخاوف التي لديه. الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو التواصل مع اللبنانيين ومع الصليب الأحمر الذي يعمل بطريقة رائعة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في البلاد. اليوم، سنطلق نداء طوارئ داخليًا لدعم الصليب الأحمر اللبناني، الذي كان يقود في البداية ومنذ اليوم الأول هذه العملية، حيث ركز بشكل أساسي على الطوارئ، وخدمات الطوارئ الطبية، وخدمات الدم، والرعاية الصحية الأولية، والإنقاذ، والآن يلبي بشكل متزايد الاحتياجات الفورية للسكان والتي يمكن أن تشمل أيضًا بعض الدعم المباشر للأسر التي تحتاج إلى دعم فوري، وهذا جزء من عمل الصليب الأحمر والدعم الذي تقوم كل الجمعيات الأعضاء الـ 191 وبالطبع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الفيدرالي للصليب الأحمر، بهدف الحشد الدولي لدعم العمل الإنساني البحت والعمل لتعزيز مهمة الصليب الأحمر اللبناني حتى يتمكن من توسيع الدعم الإنساني المطلوب الآن في البلاد، وطالما أن الصليب الأحمر يحتاج إلى دعمنا سنقوم بذلك".

واستقبل رئيس الحكومة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا الاوضاع العامة وشؤون ومطالب مدينة صيدا، وخصوصاً انها تستقبل بشكل أساسي عددا كبيرا من أهالينا الذين نزحوا من قراهم ومنازلهم نتيجة العدوان الاسرائيلي، وذلك في مراكز الايواء او في المنازل او الاماكن الاخرى، وهناك حاجة ضرورية لتطوير الخدمات الأساسية. كما عرضنا اهمية دعم الدفاع المدني الذي، رغم انجازاته الكبيرة، فان الإمكانات الموجودة لديه ضعيفة جدا، وللأسف نحن نضطر للاستعانة بالدفاع المدني الفلسطيني الذي يتعاون معنا بايجابية لتغطية منطقة صيدا والجوار".

اضاف:" بعد تواصلنا مع الوزراء المعنيين لجأنا الى دولة الرئيس لعرض مطالبنا، كما عرضنا اهمية تعزيز الإمكانات لنستطيع تجاوز تداعيات المرحلة".

واستقبل الرئيس ميقاتي المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني في منطقة غرب اسيا محمد رضا شيباني وعرض معه المستجدات.