أشار موقع "واللا" الى أن "سلطة الإطفاء الإسرائيلية أطلقت أكبر حملة تجنيد في تاريخها بسبب الحاجة التي خلقتها الحرب". وأكد الموقع "اشتعال النيران في 220 ألف دونم بالمنطقة الشمالية وحدها".

كانت هذه تفاصيل خبر موقع واللا: اشتعال النيران في 220 ألف دونم بالمنطقة الشمالية وحدها في الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.