مصادر طبية للجزيرة: 37 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية قناة الجزيرة، عن "سقوط 37 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 24 منهم شمالي القطاع".
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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