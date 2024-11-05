أفادت لجنة مقاومة مدني وهي مجموعة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية، بأنّ "قوات الدعم السريع قتلت مساء الإثنين 10 مدنيين في قرية البربوراب حوالى 85 كيلومترا شمال شرق ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة. وكانت هذه الولاية الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 200 شخص على الأقل حسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر طبية وناشطين ونزوح 135 ألفا اخرين بحسب الأمم المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل عشرة مدنيين في هجوم نُسب لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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