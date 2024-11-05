وزارة الطوارئ الروسية ستجلي نحو 100 مواطن روسي من بيروت إلى موسكو

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها ستجلي نحو 100 مواطن روسي من بيروت إلى موسكو، وفق ما أفادت وكالة "تاس" الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت إلى القاعدة العسكرية في مطار بيروت الدولي، طائرة روسية محملة بنحو عشرين طنا من المساعدات الطبية.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.