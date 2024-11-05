شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: يجب تحرى الدقة فى نقل المعلومات وعدم تداولها إلا من مصادر موثوقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إن الشائعات تُعد من أخطر التحديات التي تواجه مجتمعنا اليوم، فهي تزرع الفتنة، وتؤثر على الاستقرار والأمان المجتمعي، وإن نشر المعلومات غير الموثوقة يؤثر سلبًا على استقرار الدول ويدمر نسيجها الاجتماعي.



ودعا "أبو العلا" جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول الأخبار إلا من مصادر موثوقة، كما أكد على أهمية دور المؤسسات الرسمية في توعية المواطنين بخطر الشائعات وأثرها السلبي، وإطلاق حملات توعوية مستمرة تساعد على بناء ثقافة واعية قادرة على التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.

وأشار إلى أن موقف مصر واضح ومعلن أمام الجميع فيما يخص القضية الفلسطينية ومحاولات التشكيك والتشويه فى الدولة المصرية لا يتوقف فى المنصات المعارضة سواء وسائل الإعلام الإرهابية أو بعض الأجنبية.