شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": الوعى الأداة الوحيدة لمحاربة الشائعات والتصدى لها وتفنيدها والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مصر باتت مستهدفة بحملات من الشائعات لا تهدأ أبدا، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في شتى مناحي الحياة وظهور المشروعات والإنجازات.

وأضافت "رشاد" أن الشائعات باتت أدوات أعداء الوطن لتحقيق مآربهم، وذلك بعد فشلهم المستمر في تأجيج الشعب المصرى وزعزعة الأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني، ومن ثم لجأ هؤلاء إلى سلاح الشائعات.

ولفتت "رشاد" إلى أن أعداء الوطن يجدون في الشائعات سهولة في صناعتها ونشرها، مستغلين الفضاء الالكتروني، لاستهداف الدولة المصرية ونجاحاتها في كافة المجالات، ومن ثم أصبحت الشائعات يتم إطلاقها على نطاق واسع.

ونوهت النائبة هند رشاد إلى أن الغريب في الأمر أن الشائعات بدأت تستهدف دور مصر الاقليمي، بعدما حققت مصر نجاحا كبيرا في هذا المجال، حيث أصبحت عمود الخيمة لبث السلام واقراره بالمنطقة.

وأشارت "رشاد" إلى أن "الوعي" هي الأداة الوحيدة لمحاربة الشائعات والتصدي لها وتفنديها والرد عليها، ومن ثم فإن معركة الوعي من أهم المعارك التي تخوضها الدولة المصرية حاليا، لوأد الشائعات والانتصار عليها.