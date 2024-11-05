الدفاع المدني اعلن عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مساء أمس

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، عن المهمات المنفذة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ مساء أمس الاثنين وحتى الساعة من صباح اليوم الثلاثاء: محافظة النبطية: عربصاليم - إنتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض. خدمات عامة :تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".

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