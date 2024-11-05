المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالطيران المسيّر هدفًا عسكريًا وهدفًا حيويًا في شمال وجنوب الأراضي المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 5-11-2024، هدفاً عسكرياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي بيان آخر، أعلنت أنه "ستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء 5-11-2024 ، هدفاً حيوياً في جنوب الاراضي المحتلة هو السادس هذا اليوم ، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".