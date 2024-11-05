وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية غدا لدعم مساعي وقف إطلاق النار في غزة

سيزور وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، إسرائيل والأراضي الفلسطينية الأربعاء لدعم مساعي وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح بارو في تصريح لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية، انني "أتوجه غدا مساء (الأربعاء) إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للاجتماع بالسلطات والأطراف الإنسانية الفاعلة لحمل صوت فرنسا في هذه المنطقة التي عانت كثيرا جدا".

وأكد أن "انتهاكات القانون الدولي الإنساني غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وتأتي هذه الزيارة في حين تشهد العلاقات بين إسرائيل وباريس توترا واضحا في الأسابيع الأخيرة بعد تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة المستخدمة في غزة.