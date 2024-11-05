سلطات البرازيل تفرض على "تيك توك" اتخاذ إجراءات لحماية بيانات القاصرين

نبّهت سلطات البرازيل منصة "تيك توك" الصينية إلى وجوب اتخاذ إجراءات لحماية البيانات الشخصية للقاصرين تحت طائلة فرض عقوبات عليها إذا لم تلتزم هذه الشروط.

وأوضحت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في بيان أنها رصدت "مؤشرات على انتهاكات" المنصة المعايير البرازيلية في شأن استخدام القاصرين الإنترنت.

كذلك افادت هذه الهيئة التابعة لوزارة العدل بوجود "مؤشرات على مخالفات" في آليات التحقق من عمر المستخدمين.

ويتمثل الإجراء الرئيسي الذي طلبت الهيئة الوطنية لحماية البيانات من "تيك توك" اتخاذه في غضون عشرة أيام عمل، في إلغاء خاصيّة تتيح النفاذ إلى محتوى المنصة من دون الحاجة إلى فتح حساب أولاً.

وتُمكّن هذه الخاصيّة المستخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المراهقين من دون أن يضطر إلى الإفصاح عن عمره.

وأوضحت الهيئة البرازيلية أن "لا صفة عقوبات" بعد لهذه المتطلبات، لكنّها حذّرت من أن عدم الوفاء بها "سيُعَدُّ ظرفا مُشَدِّدا” في إجراءات قد تُفضي إلى فرض عقوبات".