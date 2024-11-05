الدفاع المدني بغزة: مقبلون على مجاعة حقيقية في شمال القطاع بسبب إمعان الاحتلال في منع دخول المساعدات

اشار الدفاع المدني في غزة، الى أن "الاحتلال يواصل تعطيل خدماتنا بالقوة في شمال القطاع لليوم الـ 14 على التوالي"، لافتا الى أن "الاحتلال يغيب منظومة العمل الإنساني والطبي للضغط على الأهالي في شمال القطاع".

وأكد "اننا مقبلون على مجاعة حقيقية في شمال القطاع بسبب إمعان الاحتلال في منع دخول المساعدات".